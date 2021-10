Bretteville-du-Grand-Caux. Des animations au profit du Téléthon

Pour sa dernière animation de l'année, le Comité d'animations et loisirs brettevillaise (Calb) propose trois jours d'animations pour les enfants les jeudi 26, vendredi 27 et samedi 28 décembre, au gymnase de Bretteville-du-Grand-Caux. Une initiative au profit du Téléthon.

Les enfants de 2 à 12 ans peuvent profiter de six structures gonflables. De quoi occuper vos bambins pendant ces vacances de fin d'année. Cette activité en intérieur est idéale pour qu'ils puissent se dépenser. Le gymnase sera ouvert de 13 h 30 à 18 heures, sur les trois jours. Comptez 5 euros les deux heures avec une crêpe et une boisson. Sur place, des boissons, des gâteaux, des crêpes et des bonbons seront également en vente. Attention, les chaussettes pour vos enfants sont obligatoires. L'animation est évidemment ouverte à tous. Il n'est pas nécessaire de s'inscrire ou de réserver.