Hérouville. L'histoire de Guscontée au théâtre

Écrit et mis en scène par Sébastier Barrier, Gus raconte l'histoire d'un chat, celui de son ami guitariste Nicolas Lafourest. Un chat boiteux, mal dans sa peau, un peu agressif et qui a le mal de vivre. Sébastien Barrier explique comment Gus a pu devenir ce chat si étrange. Il y dresse son portrait à travers une poésie hybride qui mêle a la fois tendresse et provocation. Rythmé par la musique et le récit, ce spectacle est destiné aux petits comme aux grands. Derrière Gus se dissimule une vraie leçon de vie, celle de la critique de l'exclusion, qui n'est pas sans rappeler que chacun a pu s'identifier un jour comme Gus. À voir au théâtre d'Hérouville-Saint-Clair pour parents et enfants à partir de 10 ans.

Pratique. Du 7 au 9 janvier 2020 à 20 heures, 1 square du théâtre, 14200 Hérouville-Saint-Clair.