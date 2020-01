Radio. Abonnez-vous aux podcasts Tendance Ouest

C'est la nouveauté de ce début d'année 2020. Mercredi 22 janvier, Tendance Ouest lance une plateforme dédiée aux podcasts. Des contenus audios numériques, créés par la première radio indépendante de Normandie, spécialement pour vous. Ils sont à écouter n'importe où et n'importe quand.

Et c'est toujours gratuit !

Sur podcasts.tendanceouest.com, abonnez-vous et profitez librement, c'est-à-dire gratuitement, des séries proposées par la rédaction et des auteurs normands indépendants. "Le podcast est un terrain d'expression extraordinaire. Il donne l'occasion de remettre la force de l'audio et sa puissance d'évocation à l'honneur. L'audio est une source d'émotion inaltérable. Au contraire de la vidéo, il invite l'auditeur à être actif et à imaginer ses propres images. L'avènement du Podcast permet à Tendance Ouest de répondre à la demande croissante du public de délinéarisation des contenus. Sur le plan éditorial, le podcast redonne une vraie liberté de fond et de forme à ses auteurs, loin des contraintes indispensables à l'équilibre d'un programme radio linéaire. La radio et les podcasts sont complémentaires et intimement liés. Nos auditeurs ont de nouvelles habitudes d'écoute et nous nous y adaptons avec enthousiasme", explique Jean-Baptiste Bancaud, directeur délégué.

Chaque semaine, vous retrouvez par exemple La Normandie qui bouge, des portraits de celles et ceux qui, par leurs engagements, font battre le cœur de la région, ou encore le cultissime Club foot de Sylvain Letouzé et ses consultants, : deux émissions consacrées au ballon rond et plus particulièrement à l'actualité des clubs de Ligue 2 que sont le Stade Malherbe Caen et le Havre Athletic Club. Le journaliste normand Philippe Bertin nous racontera, lui, les grands faits divers qui ont marqué la Normandie, avec une série exclusive consacrée aux Scènes de crimes en Normandie.

C'est aussi à cet endroit que vous pourrez écouter au long de l'année, à volonté, des séries exclusives sur le patrimoine et l'histoire de la Normandie, des fictions inédites, des balades à travers le territoire avec des passionnés de la région, des entretiens avec celles et ceux qui ont des histoires à vous raconter.