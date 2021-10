Rouen. Basket : le RMB termine bien l'année 2019 à domicile

Le match

Restant sur une défaite à l'extérieur, les joueurs du RMB avaient à cœur de continuer leur parcours sans faute à domicile. Dans cette rencontre, les Rouennais n'auront laissé aucune chance à leur adversaire en prenant les devants dès la fin du premier quart-temps (24-19) puis ils sont rentrés à la pause avec 11 points d'avance (41-30). La 2e partie de match sera identique avec 22 points à la fin du 3e quart-temps (60-38) et un dernier quart-temps toujours autant maîtrisé avec une force collective avec plus de quatre joueurs à plus de dix points.

🔥 Devant près de 3300 spectateurs, le RMB réalise une magnifique prestation en dominant ce match du début à la fin ! 🔥@RouenMBasket 8⃣0⃣@SCBVG 6⃣2⃣



🔜 Rendez-vous vendredi 10 Janvier au @LeKindarena pour le premier match de l'année 2020!#GORMB #SCBVGRMB #JournéesDeNoëlLNB pic.twitter.com/Mwns8MEqMo — Rouen Métropole Basket (@RouenMBasket) December 23, 2019

La fiche

Bosjnak : 18 points, Bassoumba : 13 points, Spight : 12 points, Nwogbo : 11 points, Mekdad : 8 points, Cazenobe, Ceci-Diop et Diggs : 5 points, Injai : 3 points.

Prochain rendez-vous

L'année 2019 n'est pas finie pour les joueurs d'Alexandre Ménard qui restent à la 8e place avant d'effectuer un dernier déplacement à Paris vendredi 27 décembre 2019 pour le compte de la 13e journée de Pro B.