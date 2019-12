Caen. Il insulte les gendarmes par texto

À l'audience du tribunal correctionnel de Caen, lundi 23 décembre, c'est un jeune prévenu qui comparaît. Mais il a déjà été condamné plusieurs fois depuis 2017 et purge actuellement une peine de prison pour une affaire de stupéfiants. Les faits reprochés ce jour portaient d'abord sur l'envoi de SMS à un ami, en garde à vue, dans lesquels il insultait copieusement les forces de l'ordre.

"Le monde de la prison, c'est pas fait pour moi"

Les gendarmes ayant confisqué le téléphone du gardé à vue, ce sont eux qui ont reçu directement les messages. Quelques mois plus tard, le prévenu est interpellé en possession de cannabis. Il est donc également poursuivi pour usage illicite. Il reconnait les faits. Sur le premier, il déclare qu'il ne pensait pas que des insultes aux forces de l'ordre étaient quelque chose d'aussi grave. Sur le second, il précise qu'en prison, il a pris un rendez-vous en addictologie. En l'absence d'avocat, car il n'avait pas compris la marche à suivre pour se faire assister, il assure seul sa défense. "Je sais qu'il faut que j'assume mes erreurs, mais j'étais jeune et pas très mature. Le monde de la prison, c'est pas fait pour moi" ajoute-t-il. Le procureur requiert quatre mois de prison supplémentaires. Il est condamné à 70 heures de travaux d'intérêt général, qu'il devra effectuer à sa sortie de prison, en septembre 2021.