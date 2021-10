Mondeville. 255€ de pistaches sous les jupes

Elles sont deux femmes, de nationalité roumaine, jugées lundi 23 décembre au tribunal correctionnel de Caen pour tentative de vol. Seule l'une des prévenues est présente, l'autre étant hospitalisée. Indésirable sur le territoire français, elle dit être repartie en Roumanie et revenue seulement pour son procès. Elle explique au tribunal qu'elle est venue de région parisienne avec son amie pour faire la manche dans le secteur de Caen, où elles vivent dans une caravane.

Un trafic organisé

Interpellées au Lidl de Mondeville le 20 septembre dernier avec des sachets de pistaches et de noix de cajou pour une valeur de 255€ cachées sous leurs jupes, elles diront qu'elles ont volé pour nourrir leurs enfants. "Ils ne mangent que des pistaches ?" interroge le procureur. Pour lui, ce trafic est bien connu. Le vol de ces fruits secs, assez chers, est d'un bon rapport qualité-prix pour ceux qui le commettent. "On vient voler en province, dans des magasins moins surveillés qu'en région parisienne, et on revend ensuite à des boites de nuit. Ce n'est donc pas un vol par nécessité mais bien une activité professionnelle très organisée". La prévenue présente a déjà été condamnée à plusieurs peines, dont trois mois de prison avec sursis pour des faits similaires. Elles sont condamnées à 2 mois de prison avec sursis. Les pistaches et de noix de cajou ont été confisquées.