Tendance Live Anova 2020. Elsa Esnoult, talent multiple

Elle est la moitié de Cricri d'amour dans la série Les mystères de l'amour, suite de la mythique série Hélène et les garçons. Elsa Esnoult est aussi chanteuse avec, à son actif, déjà trois disques d'or. Son dernier album, le quatrième, cartonne. Après s'être donnée dans l'émission Danse avec les Stars, la jeune femme repart en tournée tout début 2020 et nous fait le plaisir de s'arrêter à Alençon, à l'occasion du Tendance Live. À l'applaudimètre, il y a fort à parier que la jeune femme pourrait battre tous les records (540 000 likes sur Facebook, près de 200 000 followers sur Instagram et ses clips totalisent plus de 50 millions de vues, c'est dire !).