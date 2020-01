Tendance Live Anova 2020. Tibz, la réussite simple

Il cumule à ce jour plus de 20 millions de streams. Son titre Nation, sorti en 2017, est le titre francophone le plus diffusé en radio. Tibz revient en 2020 sur la scène d'un Tendance Live, pour le plus grand plaisir de nos oreilles, après une tournée de plus de 80 dates à travers la France, la Belgique, la Suisse et le Québec. Il y défendra Tout au bout du monde, un titre pop, émouvant et intense, premier single d'un tout nouvel album qu'il a construit tout collaborant avec Slimane et Boulevard des Airs, ou en travaillant à la composition ou à l'écriture de plusieurs titres des albums de Jenifer ou Zaz. C'est ce qu'on appelle le succès, en toute simplicité.