Alençon. Deluxe, plus coloré que jamais

Trois ans après la sortie de leur dernier opus Stachelight et après plus de 500 dates en France et dans le monde, Deluxe signe un retour remarqué avec la sortie de leur nouvel album Boys & Girl, disponible dans les bacs depuis le mois de juin. Kilo, Kaya, Pietre, Soubri, Pépé, Liliboy et leurs incomparables costumes, "déjantés, colorés et brillants", sont plus en forme que jamais.

À découvrir absolument également : une scénographie totalement revisitée, véritable performance musicale et visuelle.

Mais que les puristes se rassurent : les emblématiques moustaches des hommes du groupe, elles, sont heureusement intactes.