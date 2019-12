Fécamp-Bolbec. Commissariats vétustes : demande de réunion

La vétusté des locaux des commissariats de Fécamp et de Bolbec inquiète. En octobre et novembre, le syndicat Unité SGP Police Force Ouvrière appelait à faire une grève des PV pour dénoncer la situation. Le jeudi 19 décembre, la députée LREM Stéphanie Kerbarh a écrit au ministère de l'intérieur pour demander la tenue d'une réunion en présence des services compétents (notamment de la direction des finances et de l'immobilier du ministère), des représentants de policiers et des élus concernés. Dès juillet, les agents de police avaient fait part de leur inquiétude devant l'état de dégradation avancée de leurs locaux et le non-respect des normes de sécurité. L'élue précise que le dossier des deux commissariats cauchois patine depuis six mois et que cette réunion devrait permettre à chacun "d'avoir le même niveau d'information pour les choses avancent".