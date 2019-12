Solidarité. Des clés de voiture pour un travail

L'Aide à domicile en milieu rural (ADMR) a signé en août dernier, avec Mobilize, un accord qui prévoit des tarifs spéciaux pour les salariés et les nouveaux embauchés des associations faisant partie du réseau dans tout le territoire.

Développer la mobilité

Avec ce dispositif, il s'agit de maintenir et développer la mobilité des intervenantes à domicile sur l'ensemble du département. Delphine Leroy, responsable des Ressources humaines de l'ADMR de Seine-Maritime précise : "Ces salariés bénéficieront ainsi de prix 'solidaires' sur les prestations d'entretien et de réparation mais aussi sur les véhicules neufs en location longue durée et location avec option d'achat". Ces clients, identifiés par les fédérations ADMR, selon des critères définis en commun avec Mobilize, seront ensuite dirigés vers le garage Renault solidaire le plus proche. Ainsi Mélissa Charbonnier a été la première salariée à bénéficier de ce nouveau système.