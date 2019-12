Tempête. La Corse touchée par les inondations

L'île de Beauté se souviendra de la période de fêtes 2019. La tempête Fabien fouettait samedi 21 décembre la façade atlantique de l'hexagone. Des vents terribles sont venus balayer une grande partie de la côte ouest, avec des rafales à plus de 180 km/h au Cap Ferret et 140 km/h à Bordeaux. En Corse, des vents en montagne ont même atteint les 200 km/h.

#Ajaccio victime de la crue de la #Gravona gonflée par des pluies torrentielles de la nuit dernière. L'aéroport d'Ajaccio a été fermé et évacué. La ville a été bloquée à la circulation à cause des intempéries. Et d'autres #pluies intenses et une #tempête s'annoncent cette nuit ! https://t.co/Tm8jxoYPIR