Caen. Hockey sur glace. Division 1 : Caen termine 2019 par un succès

Le Hockey Club de Caen comptait terminer l'année 2019 avec le sourire après ses trois défaites consécutives face à Neuilly-sur-Marne et Cholet à deux reprises. Ce samedi 21 décembre, les Drakkars avaient la possibilité de se rattraper de ces faux-pas face à Neuilly-sur Marne (Seine-Saint-Denis) et de rester proches de la première place.

Le match

Le début de rencontre est offensif de la part des deux formations. Neuilly-sur-Marne prend le match en main et ouvre le score par Jérémi Janneteau (0-1, 9') face à une défense normande passive. Les visiteurs dominent mais les Drakkars sont à deux doigts de revenir dans la partie sur des tirs d'Éric Aurard et d'Igor Halas. Au terme du premier tiers-temps, Caen est mené 1-0.

Caen au bout du bout

Au retour des vestiaires, les Caennais reviennent avec de bonnes intentions. Malgré cette envie, les Nocéens se montrent menaçants par Joe Dubé qui slalome toute la défense normande mais qui ne trompe pas Ronan Quemener (0-1, 24'). Les Drakkars parviennent à égaliser grâce Igor Halas juste avant la deuxième pause de la soirée (1-1, 40').

À l'entame du dernier tiers, le rythme est moins élevé. Les deux équipes peinent physiquement et n'arrivent pas à se départager. La prolongation ne donne pas de vainqueur et Caen finit par s'imposer aux tirs au but 2-1 et termine l'année 2019 sur le podium.

La fiche du match

Caen – Neuilly-sur-Marne 1-1 après prolongation (0-1, 1-0, 0-0, 0-0, 2-0)

Arbitre : Adrien Ernecq

Caen : I.Halas (J.Prosvic, 40'), Lavonen, Benoît (pénalty marqué)

Neuilly-sur-Marne : J.Janneteau (P-J.Bushbacher, J.Dubé, 9')

La réaction

Luc Chauvel (entraîneur des Drakkars de Caen) : "On savait que ça serait difficile. Neuilly est une équipe très régulière, qui joue simple. On a quand même eu pas mal d'occasions ce qui est bien contre cette équipe. On s'impose et c'est bien pour les joueurs de finir sur cette touche positive avant la pause. C'est mérité par rapport au début de saison. On a aussi la satisfaction d'avoir fait un match plus complet que les précédents et c'est important."

Le prochain rendez-vous

Pour le prochain match, le premier de 2020, les Drakkars se déplaceront sur la patinoire de Clermont-Ferrand, le samedi 4 janvier 2020 (20h30). Cette 16ème journée sera l'occasion pour les Normands de confirmer la victoire de ce samedi 21 décembre 2019.