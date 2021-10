Risque de pollution de la Manche, le ministère vigilant

Ce navire de commerce de 300 mètres de long transportait 2876 conteneurs. Selon les estimations disponibles, 37 conteneurs, situés dans la zone impactée par l'explosion, pourraient représenter un risque de pollution, en raison des produits chimiques qu'ils contiennent. Le navire est actuellement assisté par un attelage de remorqueurs de « SMIT SALVAGE », société néerlandaise d'assistance mandatée par l'armateur du navire, qui canalise progressivement l'incendie. L'équipage au complet a été évacué. L'accumulation dans les cales de l'eau utilisée pour lutter contre le feu a occasionné une gîte du navire de 10°. Actuellement localisé dans les eaux internationales, à 150 milles nautiques de la France et de la Grande-Bretagne, il est stabilisé par ses remorqueurs.



Le Préfet maritime de l'Atlantique fait procéder à des survols de reconnaissance réguliers par des avions de patrouille maritime de la Marine Nationale afin de disposer d'une évaluation de la situation de ce navire en difficulté et de permettre aux autorités d'apprécier les solutions susceptibles d'être mises en œuvre. Les services de l'Etat sont actuellement dans l'attente de documents techniques de la part de l'armateur, sur la flottabilité du navire, la maîtrise de l'incendie et l'état de la cargaison notamment.



Delphine BATHO, Ministre de l'Écologie, du Développement durable et de l'Énergie et Frédéric CUVILLIER, Ministre délégué chargé des Transports, de la Mer et de la Pêche suivent avec une grande vigilance l'évolution de la situation. Les services de l'Etat poursuivent leur mobilisation pour recueillir toutes les informations techniques nécessaires au traitement de la situation du « MSC Flaminia », en lien permanent avec leurs homologues européens concernés, sans qu'il soit pour l'instant question de l'accueillir dans les eaux territoriales françaises. La priorité est d'assurer la sécurité maritime dans des espaces très fréquentés et d'éviter tout risque d'atteinte à l'environnement marin et aux littoraux.

Communiqué du Ministère de l'Ecologie