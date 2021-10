Alençon. Un beau conte de Noël pour Jules

Ce pourrait être un beau conte de Noël. L'action bien réelle se déroulera le samedi 21 décembre, dans le centre-ville d'Alençon.

Un manège carrousel est installé en plein centre-ville, place La Magdeleine, à Alençon. Sting et Loyden, les enfants des gérants de ce manège, âgés de 8 et de 10 ans, ont décidé de vendre des barbes à papa, pour aider financièrement Jules, 11 ans. Ce jeune Alençonnais doit aller se faire soigner de la maladie de Lime, tous les deux mois, aux États-Unis, "car c'est normal que nous aussi on aide à soigner Jules", ont expliqué les deux garçons.

