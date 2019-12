Le Mont-Saint-Michel. Une coupure de courant volontaire plonge le Mont Saint-Michel dans le noir

Une coupure de courant a plongé dans le noir le Mont Saint-Michel et la zone commerciale de la Caserne le jeudi 19 décembre. La soirée organisée pour clôturer l'année qui célébrait les 40 ans de l'inscription du Mont Saint-Michel et de sa baie à l'Unesco a elle aussi été plongée dans le noir, vers 19h30, L'énergie est revenue une demi-heure plus tard. Une coupure qui semble volontaire, dans le cadre des actions syndicales contre la réforme des retraites. Enedis, le distributeur d'électricité, va porter plainte.