Rouen. Match capital pour QRM face à Toulon

Battus par le Red Star lors de la dernière journée (1-0), les joueurs de Quevilly Rouen Métropole vont devoir redresser la barre face à l'équipe de Toulon, dans un match capital de la 17e journée de National, le vendredi 20 décembre, à partir de 20 heures au stade Diochon.

Enfin sortir de la zone de relégation

Et quoi de mieux que la lanterne rouge au classement pour se relancer ? En effet, si les Rouges et jaunes sont toujours relégables (15e), leur adversaire du jour, promu cette saison, n'a toujours pas remporté la moindre victoire dans ce championnat et a donc un bilan de neuf matchs nuls pour sept défaites.

Ce dernier match de la phase aller est donc d'une importance capitale pour les joueurs de Manu Da Costa, avec un double objectif : celui de tenter de sortir de la zone rouge, mais aussi de distancer au classement un club qui est aujourd'hui toujours un rival dans la lutte contre la relégation. Il ne faudra cependant pas prendre cette équipe à la légère, elle qui reste tout de même sur un match nul (1-1) contre Lyon-Duchère (5e) lors de la dernière journée, le vendredi 13 décembre.