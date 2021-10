Agon-Coutainville. Traditionnel bain de Noël ce dimanche

Le traditionnel bain de Noël à Agon-Coutainville se déroulera ce dimanche 22 décembre. C'est une vraie tradition dans la station balnéaire, réservée aux moins frileux, avec une eau vivifiante d'une petite dizaine de degrés Celsius ! Deux cent trente baigneurs s'étaient jetés à l'eau l'année passée. Comme à chaque fois, un diplôme et un vin chaud seront servis à l'issue du bain. Rendez-vous au bar Les Paillottes dès 16 heures pour vous inscrire et pour participer à cette tradition coutainvillaise qui attire beaucoup de monde, nettement plus d'ailleurs que de nageurs.