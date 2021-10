Hauts de Rouen. Les Dragons se lancent dans l'aide aux devoirs

Il y a les pulls moches de Noël, pas loin de rentrer dans les traditions des fêtes de fin d'année, et les maillots de hockey de Noël. Pour la troisième année consécutive, les Dragons de Rouen renouvellent leur vente aux enchères de tuniques au design unique et aux couleurs de Noël. Des maillots qui seront portés par les joueurs lors du match contre Briançon, le samedi 28 décembre, avant d'être remis aux meilleurs enchérisseurs sur la boutique en ligne du club.

Deux séances d'aide au devoir par semaine

Tous les fonds récoltés serviront au Fonds de dotation des Dragons. "On est dans l'idée de créer une école de soutien scolaire pour les licenciés des clubs des Hauts de Rouen, annonce Romain Farruggia, membre du staff des Dragons et président de l'association. On parle d'une action qui va coûter entre 40 000 € et 50 000 €, donc on espère que la générosité des supporters va nous aider à récolter environ 10 % de ce budget."

Pensé pour la rentrée de septembre 2020, ce projet prévoit deux soirs d'études par semaine, le lundi et le jeudi. Le lieu est déjà tout trouvé, puisque le siège du Rouen hockey élite dispose d'une salle de cours. L'essentiel du budget servira à "aller chercher 50 gamins, leur proposer des goûters et trouver des personnes pour faire l'aide aux devoirs", précise Romain Farruggia. Dans un premier temps, ce sont les jeunes du Rouen Sapins FC qui en profiteront, avant d'élargir aux autres clubs des Hauts de Rouen. "Quand tout va bien, c'est important de redonner et puis ça aide à la mise en avant de la Grand Mare", justifie le président.