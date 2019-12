Normandie. Saint-Michel, une année de césure pas comme les autres

Noël, ses huîtres, son foie gras et ses cadeaux. Mais pour certains jeunes, Noël est le temps de s'interroger face à leur avenir. L'Année Saint-Michel peut répondre à leurs attentes.

C'est une première : à partir de septembre 2020, les diocèses de Séez et de Coutances lancent l'Année Saint-Michel. Si certains étudiants prennent un an de césure pour aller faire de l'humanitaire, ou le tour du monde, il est proposé une année de mission pour garçons et filles de 18 à 30 ans. Ils vivront en colocation à Argentan (Orne), à Valognes ou à Saint-Lô (Manche), au service de l'église, mais aussi des hôpitaux ou des personnes isolées, pour un accomplissement humain et spirituel. Le père Pierre-Yves Émile porte ce projet dans l'Orne.

Compte tenu des délais à respecter dès janvier 2020 sur le site d'orientation Parcours Sup, les jeunes intéressés doivent prendre contact dès à présent avec les diocèses de Séez ou de Coutances. Un week-end de discernement sera organisé les 15 et 16 février 2020. Les diocèses de Seine-Maritime et de l'Eure regardent avec attention cette initiative, qu'ils pourraient prochainement également lancer sur leurs territoires.