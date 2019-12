Caen. Le Conseil départemental retrouve ses locaux

Il y a encore quelques cartons ici et là, mais après 20 mois de travaux, l'hôtel du département du Calvados est entièrement rénové. Ce bâtiment des années 60 était devenu vétuste et ne répondait plus aux normes de sécurité. "La question s'est longtemps posée de rester ou non dans ce bâtiment. On pouvait soit réaménager les lieux et rester, soit rassembler les différents sites mais s'excentrer. Ce choix n'a pas été retenu par les politiques car ils sont attachés au fait de garder l'administration au centre-ville", explique Maud Dauphinot, directrice des bâtiments au Conseil départemental. Le chantier, qui a coûté 10,8 millions d'euros hors taxe, donne un bâtiment "sobre, fonctionnel, adapté pour les décennies à venir [...] C'est aussi un bâtiment plus respectueux de l'environnement, puisqu'il anticipe la future réglementation thermique 'RT2020' ", a tenu à expliquer Jean-Léonce Dupont dans son discours introductif à la session de l'assemblée départementale qui se tenait le jeudi 19 décembre. En effet, les économies d'énergie ont été un axe important : "Des travaux ont été faits au niveau de l'isolation extérieure et du mode de chauffage. Il y a une vraie volonté de gestion de la consommation énergétique", indique Maud Dauphinot.

La lumière est très présente dans les nouveaux espaces de travail. - Charlotte Hautin

Des espaces pour tous

Autre axe important, la sécurité : un escalier de sécurité a été installé côté préfecture et une mise aux normes sur tout ce qui concerne l'accessibilité aux sites pour les personnes à mobilité réduite et la sécurité incendie. Chaque service a fait remonter ses manières de travailler, "et en fonction, on leur a proposé un aménagement différent". Ainsi, chaque étage est différent, avec des bureaux vitrés pour certains, ou de grands espaces de co-working pour d'autres. La réouverture de l'hôtel départemental était marquée par le débat d'orientation budgétaire 2020. Un budget qui s'élèverait à 786 millions d'euros, soit une hausse de 3,1 %. Il sera adopté en février.