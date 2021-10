Courseulles-sur-Mer. Un marin hélitreuillé

C'est vers 9h46 ce jeudi 19 décembre qu'un marin montrait des signes inquiétants à bord du navire de pêche Perle d'Albâtre. Situés à environ 7,5 km au nord-ouest de Courseulles-sur-Mer, les membres de l'équipage ont alerté le Centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage (CROSS) Jobourg pour obtenir de l'aide. L'homme était atteint de douleurs thoraciques, de difficultés respiratoires et perdait connaissance. Le CROSS a décidé d'engager rapidement l'hélicoptère de la sécurité civile Dragon 76 pour procéder à son évacuation.

Transféré au CHU de Caen

Une équipe du SMUR du Havre et du Centre opérationnel départemental d'incendie et de secours de Seine-Maritime (CODIS 76) sont aussi venues en aide à la victime. Il était environ 11h20 lorsque le marin a été hélitreuillé et transféré en urgence au CHU de Caen.