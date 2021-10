Caen. Agression violente pour un "regard"

Il est 22h50, le jeudi 5 septembre dernier, lorsque la police municipale est appelée pour une altercation dans un bar, face à la gare de Caen. Selon la victime, un homme qui témoigne mercredi 18 décembre au tribunal correctionnel, un premier agresseur lui aurait dit "pourquoi tu me regardes comme ça ?" en l'insultant. Les deux prévenus estiment, quant à eux, que c'est lui qui les a provoqués. Il a d'ailleurs lancé son café au visage du premier, qui revient quelques instants plus tard avec le second. "J'ai alors été frappé directement et j'ai pris deux coups de couteau". Il est emmené en ambulance aux urgences de la Miséricorde tandis que les deux agresseurs sont interpellés.

Le couteau en question

Si les prévenus ont reconnu les faits de violence, ils contestent l'usage du couteau. Pourtant, la police constatera les déchirures sur le blouson en cuir de la victime et le médecin suturera deux plaies au bras et à la cuisse. L'avocate de la partie civile regrette que l'utilisation du couteau n'ait pas été portée dans le débat, le Parquet ayant jugé qu'il y avait un doute et que les images des caméras de surveillance n'étaient pas assez explicites sur ce point. En effet, l'usage d'une arme est une circonstance aggravante et n'entraîne donc pas les mêmes condamnations. Surtout, la victime aurait souhaité que la justice reconnaisse le traumatisme physique et moral qu'elle a subi en raison de cette arme. "C'est un homme en grande fragilité mais qui essaie de faire son chemin honnêtement". Les prévenus, en situation irrégulière et disparus depuis les faits, ne seront donc condamnés "que" pour violence en réunion. Le premier écope de six mois d'emprisonnement avec sursis. Le second, Mouaad Bouri, qui a déjà deux mentions à son casier judiciaire, est condamné à quatre mois de prison et une révocation d'un sursis antérieur. Ils devront verser à la victime 2000 euros pour le préjudice moral.