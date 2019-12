Le Havre. Perquisition chez les gens du voyage après des tirs

Intervention des forces de l'ordre mercredi 18 décembre, à 7 heures, dans un camp de gens du voyage, rue Delamare au Havre. Cent policiers ont été mobilisés pour perquisitionner, sur ordre du parquet, les 50 caravanes présentes.

Le jeudi 12 décembre, un établissement scolaire, tout proche, avait déjà porté plainte après avoir entendu des coups de feu en direction de l'école. Et ce n'était pas la première fois. Cette fois-ci, des parents d'élèves ont pris peur et ont menacé d'enlever leurs enfants de l'établissement. Dans la cour de l'école, des boules de pétanque et des disques de musculation ont déjà été retrouvés. Des impacts de balles ont été retrouvés sur le préau. Une cellule psychologique a été mise en place. Lors de la perquisition, quatre fusils ont été découverts dans deux caravanes. Leurs propriétaires ont été placés en garde à vue.