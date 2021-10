Pont-Audemer. Les gendarmes font tomber un trafiquant de drogue

Dans la semaine du mercredi 18 décembre, l'enquête des gendarmes de Pont-Audemer a permis de mettre fin à un trafic de drogue. Un vendeur et ses clients ont pu être identifiés et auditionnés, mais les militaires ont surtout pu faire une saisie importante. Lors de la perquisition, "près de 700 grammes de produits (héroïne, cocaïne, et cannabis), une dizaine d'armes, des appareils multimédias et plus de 3 000 € en liquide" ont été confisqués selon la gendarmerie. Le trafiquant, lui, a été déféré devant le parquet.