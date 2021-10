Encore du soleil en Basse-Normandie ce week-end

Enfin ! L'anticyclone semble être revenu de vacances. Et il devrait rester encore quelques jours en Basse-Normandie

Vendredi 10 août :

Un seul mot : grand soleil toute la journée sur la région. Les températures seront dignes de l'été, avec le matin 19°C pour la minimale à Cherbourg, 22°C dans le Granvillais, 20°C dans le Centre-Manche et le Calvados et 21°C sur l'Orne.

L'après-midi, elles grimperont pour atteindre 27°C autour de Granville et Avranches, 22°C dans le nord Cotentin, 24°C dans le Coutançais et le Calvados et entre 25°C et 26°C dans l'Orne.

Samedi 11 août :

C'est le même bulletin que pour vendredi avec des températures équivalentes en matinée, mais plus chaudes l'après-midi, puisqu'elles s'échelonneront de 26°C à 27°C dans l'Orne. Elles grimperont jusqu'à 26°C dans le Calvados. Il fera 22°C autour de Cherbourg, 23°C dans le Bessin et 27°C dans le sud-Manche

Dimanche 12 août :

Un voile nuageux fera son apparition sur l'ensemble de la région avec des températures toujours agréables le matin entre 19°C et 20°C dans toute la Basse-Normandie. Dans l'après-midi, quelques gouttes de pluie feront leur apparition par l'ouest de la Manche et le thermomètre commencera à descendre avec une maximale de 24°C au Theil, 23°C à Alençon, 22°C dans le sud-Manche, entre 21°C et 22°C dans le Calvados et un petit 20°C sur la pointe du Cotentin.