Manche. Un trafic de stupéfiants démantelé

Une opération judiciaire a été déclenchée le lundi 16 décembre, dans les arrondissements de Cherbourg-en-Cotentin et de Saint-Lô, sur une affaire de trafic de drogues. Au total, 45 gendarmes ont été mobilisés lors d'une vague d'interpellations à Cherbourg, Valognes, Rauville-la-Bigot et Bourgvallées, afin de mettre au jour un trafic de stupéfiants existant depuis déjà de nombreux mois dans le Nord Cotentin. Il s'agirait d'un trafic "parfaitement rodé" d'héroïne, de cannabis et de cocaïne. "Du matériel de conditionnement et de pesée a également été découvert par les enquêteurs aux domiciles des toxicomanes", selon le chef d'escadron David Bricier.

20 personnes mises en cause

Après 48 heures d'interrogatoires et d'investigations, 20 personnes, (hommes et femmes) âgées de 20 à 50 ans ont été mises en cause le mardi 17 décembre. Le parquet du procureur de la République de Cherbourg a délivré cinq Convocations par officier de police judiciaire pour l'audience correctionnelle du 12 mai 2020, et douze Comparutions sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC), une composition pénale devant le délégué du Procureur ainsi qu'un rappel à la loi.

144 conducteurs positifs aux stupéfiants à Cherbourg

"Ce nouveau coup de filet démontre une fois de plus que la consommation de produits stupéfiants est un problème sanitaire qu'il convient de prendre très au sérieux", a déclaré David Bricier. La gendarmerie mène d'ailleurs en parallèle, des actions de prévention à travers un Formateur relais anti drogues. Le professionnel intervient régulièrement dans les établissements scolaires et quotidiennement à l'occasion de contrôles routiers. Depuis le 1er janvier 2019, la compagnie de Cherbourg-en-Cotentin aurait enregistré 144 conducteurs dépistés positifs aux stupéfiants.