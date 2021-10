Rouen. L'Aître Saint-Maclou se prépare à accueillir le public

L'année 2020 marquera la fin des travaux de rénovation de l'Aître Saint-Maclou à Rouen. Deuxième monument le plus visité après la cathédrale, il est en chantier depuis juin 2018. Les lieux seront en partie gérés, à compter du mercredi 1er janvier 2020, par la Régie des équipements culturels de la Métropole, au même titre que le Panorama XXL, l'Historial Jeanne d'Arc et le Donjon.

Plusieurs acteurs

La Régie aura en charge la Salle mémoire de la galerie ouest, la loge des artistes de la galerie nord, la cour extérieure centrale et le rez-de-chaussée vitré de l'immeuble. L'Aître Saint-Maclou accueillera ainsi d'autres acteurs : la Galerie des Arts du feu, installée au rez-de-chaussée et au premier étage des ailes nord et est, un restaurant et un espace d'expositions dans l'aile sud, des locaux administratifs pour le Poème harmonique et des locaux administratifs pour l'association Lucien.

La Régie des équipements sera chargée de "développer et cordonner un programme d'activités destinées à valoriser l'Aître Saint-Maclou", précise la Métropole. Des synergies pourront être développées avec les autres équipements culturels.