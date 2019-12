Alençon. Nouveau sentier à La Fuie des Vignes

On y trouve des loutres d'Europe et des tritons crêtés : 183 espèces sont recensées sur ce site qui est classé Natura 2000, depuis 2008. Le chantier de La Fuie des Vignes, à Alençon, vient de débuter sur cette vaste zone inondable de 81 hectares en bord de la rivière Sarthe, qui abrite une large biodiversité aux confins du centre-ville, mais aussi des quartiers de Perseigne et de Courteille.

La construction d'un nouveau sentier pédagogique, en bord de rivière, vient d'y débuter pour 300 000 euros. Ces travaux sont prévus pour durer jusqu'en mai 2020. À terme, ce sentier pédagogique avec des panneaux d'information et des parkings aménagés sera ouvert à l'année.