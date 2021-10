Le NHS est l’événement qui regroupe toutes les finales régionales de chaque génération de chevaux et poneys de sport. Les meilleurs jeunes produits sont là. La qualité de la génétique normande est mise en valeur.



Le NHS c’est aussi la finale nationale des femelles Cob Normand. Plus de 140 pouliches et 50 étalons vous seront présentés.



Un événement unique en France dans un site historique, le haras national de Saint Lô.

Ecoutez Jean-Claude Heurtaux, le président du NHS.

