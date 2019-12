Rouen. TDO-TEMOIGNAGE_1

Pauline Courtois, skippeuse licenciée

au club de voile de Saint-Aubin-lès-Elbeuf.

"C'est l'occasion de faire une pause et de prendre un peu de vacances. Nous ne sommes pas forcément chez nous durant l'année avec les compétitions et c'est le moment de voir la famille. Je vais passer aussi des vacances au ski avant d'entamer un stage pour la nouvelle saison dès le 2 janvier. En attendant, Noël est une période très sympa et je suis dans une famille où l'on aime bien manger ! Même si le menu fait toujours l'objet d'un vif débat, je peux compter sur ma grand-mère qui sait très bien cuisiner. Si les cadeaux ne sont pas essentiels, c'est toujours agréable d'en donner et d'en recevoir."