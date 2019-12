Rouen. Le Noël de Dominique Lanez, vice-présidente de l'Autobus Samusocial

"C'est le réveillon le plus triste, le 12e que je vais passer en maraude pour essayer d'apporter un petit plus à tous ceux qui sont dans la rue. On leur apporte un peu de chaleur, c'est le plus important. Avec les invendus que nous donnent les boulangeries, on peut offrir des toasts et des chocolats, en plus de la soupe, du café et du casse-croûte habituel. Mais j'aime passer ce réveillon en maraude, je ne peux pas m'en empêcher. Je serai avec d'autres bénévoles dont deux jeunes qui seront avec moi pour la première fois. Après, le 25, je fais un repas avec mes proches."