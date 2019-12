Rouen. Une fin d'année 2019 remplie pour le musicien Vincent Blanchard

Après avoir reçu le César pour la meilleure musique de film (avec son acolyte, Romain Greffe, pour le film Guy d'Alex Lutz), puis enchaîné la tournée avec son groupe Joad et monté le spectacle, Saturnight folk revue, le Rouennais Vincent Blanchard dresse le bilan d'une année 2019 bien remplie.

Vous allez vous produire jeudi 19 décembre en première partie de M, quel est votre état d'esprit ?

"Cette date de Guy Jamet en première partie de M à l'AccorHôtels Arena est assez incroyable. Plus que d'autres, M est un peu le dernier des Mohicans dans ce style, c'est quelqu'un qui met toujours la guitare en avant et c'est un peu plus notre famille de musiciens où ça joue véritablement de la guitare. Lui, il est très humain avec son public, très chaleureux. Il a vu le film Guy, il en est fan et de la musique aussi. C'est son idée de mettre Guy Jamet en première partie et ça lui ressemble bien. Après, ça reste très impressionnant et flippant de savoir que l'on va jouer devant 17 000 spectateurs !"

Quelles sont les conséquences de ces événements sur votre notoriété ?

"On réalise par moments, quand on a l'impression d'être pris un peu plus au sérieux, quand on a des personnes qui nous appellent pour avoir des dates de concert avec Joad. On mesure que le nom du groupe et mon nom propre aussi prennent plus de poids. Je suis toujours étonné de voir que le public suit, mais c'est en même temps agréable. On reste nous-même et on ne veut pas aller trop vite, même si c'est très plaisant de voir que les choses n'arrêtent pas de progresser."

Comment allez-vous passer ces fêtes de Noël ?

"C'était une année très chargée. Pour l'instant, à part les décorations de Noël dans les rues de Rouen, je ne suis pas vraiment dedans car il y a beaucoup de choses à préparer et je suis en première partie d'Alex Lutz aux Folies Bergères les jeudi 26 et vendredi 27 décembre. Mais ma mère tient beaucoup au 25 [rires], c'est une tradition et nous n'avons jamais dérogé à la règle parce que je sais que ça fait plaisir à mes parents comme à mes enfants. C'est surtout le 25 qui est important, on est plus cool sur le 24, où on passe le réveillon avec des amis. Mais il faut que je sois en forme pour le 26 !"

Comment s'annonce l'année 2020 pour vous ?

"Elle s'annonce un peu plus centrée sur Joad et sur Saturnight folk revue, puisque le spectacle est en train de s'affiner. Avec Joad, nous allons avoir pas mal de dates car nous allons finir de fêter nos dix ans au Trianon transatlantique début avril. On fait beaucoup de choses, mais jouer, monter sur scène, c'est vraiment la priorité. Nous irons d'ailleurs jouer Guy Jamet à San Francisco pour la rentrée septembre-octobre. Ce sont des choses qui arrivent, ça tombe du ciel !"