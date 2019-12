Rouen. TDO-TEMOIGNAGE_2

Vincent Blanchard, musicien et leader

du groupe rouennais Joad

"C'était une année très chargée. Pour l'instant, à part les décorations de Noël dans les rues de Rouen, je ne suis pas vraiment dedans car il y a beaucoup de choses à préparer et je suis en première partie d'Alex Lutz aux Folies Bergères les jeudi 26 et vendredi 27 décembre. Mais ma mère tient beaucoup au 25 [rires], c'est une tradition et nous n'avons jamais dérogé à la règle parce que je sais que ça fait plaisir à mes parents comme à mes enfants. C'est surtout le 25 qui est important, on est plus cool sur le 24 où on passe le réveillon avec des amis. Mais il faut que je sois en forme pour le 26 !"