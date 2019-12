Rouen. Grève : circulation perturbée ce mardi dans les transports en commun

Le mouvement de grève contre la réforme des retraites, prévu le mardi 17 décembre, va concerner le réseau Astuce dans la Métropole de Rouen. Les circulations se feront essentiellement entre 6 heures et 19h30.

Métro

Une rame toutes les 4 minutes, entre 6h et 19h30.

Teor

Sur le T1, un Teor toutes les 6 minutes, entre 6h30 et 19h30. Sur le T2, un Teor toutes les 10 minutes, entre 6h30 et 19h30. Sur le T3, un Teor toutes les 10 minutes, entre 6h30 et 19h30. Sur le T4, un Teor toutes les 15 minutes, entre 6h30 et 19h30.

Fast

Sur le F1, un bus toutes les 13 minutes, entre 6h30 et midi. Un bus toutes les 11 minutes, de midi à 19h30.

Sur le F2, un bus toutes les 10 minutes, entre 6h30 et midi. Un bus toutes les 8 minutes, de midi à 19h30.

Sur le F3, un bus toutes les 12 minutes, entre 6h15 et 19h30.

Sur le F4, un bus toutes les 25 minutes, entre 6h40 et midi. Un bus toutes les 21 minutes, de midi à 19h30.

Sur le F5, un bus toutes les 15 minutes, entre 6h30 et 19h30.

Lignes de bus

Ligne 5, un bus toutes les 30 minutes, entre 6h40 et 19h30.

Ligne 6, un bus toutes les 20 minutes, entre 6h20 et 19h30.

Ligne 8, un bus toutes les 40 minutes, entre 6h20 et 19h30.

Ligne 11, un bus toutes les 25 minutes, entre 6h30 et midi. Un bus toutes les 30 minutes, de midi à 19h30.

Ligne 20, un bus toutes les 30 minutes, entre 6h30 et 19h30.

Les lignes 13, 20, 22, 40 et 41 ne circulent pas de la journée.

Pas de perturbation sur les lignes 9, 26, 27, 29, 30, 33, 34, 38, 39, 42, 43 et 88. Quelques départs non assurés sur la ligne 32.

Les circulations seront aussi perturbées sur le réseau elbeuvien. Seule la ligne B circule normalement toute la journée.