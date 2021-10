Caen. Le cirque Borsberg fête Noël sous chapiteau

Place au cirque ! La phrase mythique résonnera jusqu'au dimanche 5 janvier, sous le grand chapiteau du cirque Borsberg, monté au parc des expositions de Caen. L'équipe de Karl Borsberg enchaîne une cinquantaine de représentations pour les fêtes, à raison de deux à trois spectacles par jour. "On essaie que ce soit magique, que le public oublie un peu ses soucis du quotidien", raconte le patron de ce cirque familial normand.

"Comme l'église au milieu du village"

La douzaine d'artistes sera même sur la piste la veille de Noël, pour une représentation à 15 heures. "C'est un spectacle comme les autres, même si on sait bien que les gens se retrouveront le soir pour faire la fête. Comme nous !" C'est sous le chapiteau que le cirque Borsberg célébrera Noël. "C'est comme l'église au milieu du village, note Karl Borsberg, on y organise les spectacles, mais aussi des mariages, des anniversaires ou même des obsèques". Pour le réveillon du mardi 24 décembre, un traiteur fournit le repas de fête. Cette année, les convives seront Français, mais aussi Italiens, Anglais, Portugais, Chiliens, Argentins… "Être tous ensemble, cela évite les coups de blues pour certains artistes étrangers qui sont éloignés de leur famille. C'est un réveillon où chacun apporte ses traditions. On n'a pas tous les mêmes coutumes, les mêmes religions. L'idée, c'est plutôt de partager ensemble un bon moment de fête". Noël au cirque, cela convoque aussi des souvenirs d'enfance. "Je suis tombé amoureux du cirque à 6 ans, grâce aux spectacles de fin d'année, avec l'école. C'était le cirque Pinder." Déjà, le futur Monsieur Loyal venait au parc des expositions admirer le spectacle. "J'ai encore en tête des odeurs, des images, des sons. Donner le spectacle ici, c'est un beau chemin parcouru."