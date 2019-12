Calvados. Une Caennaise à l'émission spéciale Noël du jeu télévisé "Questions pour un champion"

Il faudra être devant son écran de télévision lundi 23 décembre, pour voir Laurence participer au "Noël des champions", de "Questions pour un champion" présentée sur France 3 par Samuel Etienne. À 51 ans, elle a vécu sa troisième participation à une émission TV. "J'étais beaucoup plus stressée que les autres fois, relate celle qui fait partie des 16 grands gagnants des deux dernières années. Je savais que j'allais avoir affaire à forte partie. J'avais peur de me faire écrabouiller". Laurence a passé cinq jours sur Paris pour une journée et demie d'enregistrement. "Plus ça avance, plus on est fatigué", relate cette pharmacienne de métier. Mais sur le plateau, on oublie tout, "on ne fait pas attention aux caméras. Mais parfois, ou oublie même ce que l'on a révisé", s'amuse Laurence. Encore une fois, elle ne retient que du positif de cette troisième expérience. "Je conseille à tout le monde de tenter. Il n'y a rien à perdre. On nous paye le déplacement, l'hôtel et en plus on a des cadeaux !" Lundi prochain, à 18 heures, Laurence aura le droit à son heure de gloire.