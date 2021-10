Calvados. "Il n'y a plus de complexe à revendre des cadeaux"

À l'approche des fêtes, on écrit sa liste au père Noël, mais de nombreux cadeaux surprises arrivent également sous le sapin. Il arrive souvent que l'on reçoive un objet en double ou que les cadeaux ne soient pas à notre goût. Désormais, "il n'y a plus de complexe à revendre un cadeau que l'on a eu à Noël. Il y a quelques années, les gens hésitaient, mais plus maintenant", indique Guillaume Caron, gérant du magasin Cash express à Caen. Cette boutique est spécialisée dans le rachat d'objets et "en échange, soit nous payons les clients, soit nous leur faisons un bon d'achat après avoir vérifié l'article".

Dès le 26 décembre

Les reventes deviennent un véritable phénomène. "Depuis 2012, les chiffres augmentent chaque année." La période juste après les fêtes est idéale pour refaire le stock du magasin qui vend 80 % d'objets d'occasion. "Dès le 26 décembre, les gens affluent dans la boutique pour revendre des cadeaux. Dès 10 heures c'est la queue ! Ça nous permet de bien remplir le magasin après l'avoir vidé avant Noël car cette période est la plus grosse de l'année". Les reventes peuvent durer jusqu'à la mi-janvier. Dans cette boutique, les articles les plus revendus sont les téléphones, mais surtout les jeux vidéo. "Ça s'est le produit phare de la revente." En ce qui concerne les jouets, "il y a des retours car ils ont souvent été achetés en double", indique Pierre Desalle, responsable du magasin Joué Club de Mondeville. Cependant, pour lui ça n'a pas vraiment augmenté avec les années.