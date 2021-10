Rouen. Concerto de Noël à l'Opéra : un chef-d'œuvre à découvrir

La programmation du concert de l'Avent du Théâtre des arts est consacrée à Mozart. Jane Peters, premier violon de l'opéra de Rouen, nous parle de ce fameux concerto de Strasbourg, œuvre de jeunesse de Mozart :

Qu'est-ce que signifie pour vous ce concert de Noël ?

"Ce concert est très symbolique pour moi. J'ai intégré l'orchestre de l'Opéra de Rouen en 1999, c'est une date anniversaire puisqu'il marque les 20 ans de notre collaboration. D'autre part, pour interpréter ce concerto, je prends la place du soliste et non plus de premier violon. C'est un travail qui demande une préparation personnelle minutieuse loin de l'orchestre avant de se retrouver avec l'orchestre la veille du concert. Nous ne pouvons effectivement nous accorder que deux répétitions avec l'orchestre au complet avant la représentation d'autant plus que nous nous consacrons juste avant à l'opéra comique Le postillon de Lonjumeau. Ce sera aussi pour moi l'occasion de travailler pour la première fois avec un très jeune chef déjà réputé : Patrick Hahn. J'ai vraiment hâte de le rencontrer."

Quelle place occupe ce concerto dans la production de Mozart ?

"C'est une œuvre de jeunesse que nous a proposée Loïc Lachenal pour ce concert de Noël et j'ai accepté avec bonheur cette proposition. Avec l'orchestre nous couvrons un répertoire très vaste, nous devons faire preuve d'adaptation : nous sommes capables de passer de la musique baroque à des pièces très contemporaines. Ce concerto de Mozart est un chef-d'œuvre très accessible à l'écoute qui s'adresse vraiment à tous les publics et c'est aussi une musique intemporelle qui nous touche profondément. C'est pourtant une œuvre de jeunesse de Mozart. Il n'a que 19 ans quand il l'écrit mais c'est déjà une œuvre très aboutie qui témoigne du génie du maître ce qui me fait penser aux vers de Corneille 'Aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre des années' ! Son génie repose dans sa capacité à créer de l'émotion avec des artifices simples : il est très inventif et ses notes vont droit au cœur. Le parti pris de ce concert c'est aussi de relier la précocité de Mozart au talent du jeune chef Patrick Hahn."

Quelle est la couleur que Mozart donne à ce concerto ?

"C'est un concerto très festif. Le premier mouvement est très enlevé et annonce une pièce jubilatoire. Les deux flûtes qui n'apparaissent qu'au deuxième mouvement donnent un caractère presque céleste à l'œuvre et le dernier mouvement reprend un thème populaire ce qui vaudra à ce concerto le surnom de 'concerto de Strasbourg'. Mozart emprunte à la musique populaire pour attirer un large public. C'est une pièce magistrale mais qui finit en toute simplicité. Enfin, ce concerto est le fruit d'influences variées : Mozart crée un style galant français mais aux accents italiens et bohèmes. D'autres œuvres vont venir compléter ce concerto dans le programme : une œuvre de maturité de Mozart la symphonie n°40 et une œuvre contemporaine de Dai Fujikara Ghost of Christmas. Sur ces deux œuvres c'est Ayako Tanaka, premier violon solo/super soliste à l'orchestre national de Lille, qui est notre invité. Le concerto écrit en sol majeur exprime une certaine insouciance alors que dans la 40e symphonie composée à la fin de sa vie on ressent une certaine urgence. Les émotions ressenties sont très différentes à l'écoute de ces deux chefs-d'œuvre."

Pratique. Vendredi 20 à 20h et samedi 21 décembre à 18h au Théâtre des arts à Rouen et le 22 décembre à 16h à la chapelle de la congrégation du sacré cœur à St-Aubin-les-Elbeuf. 23 à 32€. operaderouen.fr