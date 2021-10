Évreux. Grosse défaite pour l'ALM Évreux

Le match

Si le début de match est à l'avantage des locaux, les joueurs de l'ALM Évreux parviennent tout de même à limiter la casse et rentrer au vestiaire avec quinze points de retard (50-35). Mais la réaction tant attendue n'aura pas lieu et les Ébroïciens continuent se sombre pour finalement terminer la rencontre avec 28 points de retard et une sixième défaite au compteur depuis le début de la saison.

La fiche

Zamora: 13 points, Kayembe et Tortosa: 12 points, Wallez, Gjuroski, Paschal et Rigot: 7 points, Brooks: 5 points, Sidibe: 4 points.

Prochain rendez-vous

13e au classement, les joueurs de l'ALM Évreux recevront Quimper le vendredi 20 décembre 2019.