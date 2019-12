Rouen. Fin de série pour QRM

Le match

Cela faisait quatre rencontres que les Rouges et Jaunes n'avaient pas perdu et, malgré une bonne entame de match et une domination dans le jeu, ce sont les locaux, bien plus réalistes, qui ouvrent la marque sur corner juste avant la mi-temps (1-0). Au retour de la pause, les joueurs de Manu Da Costa continueront de mettre la pression sur leur adversaire du jour et obtiendront un penalty et une supériorité numérique à la 70e minute de jeu après l'expulsion de Koukou, mais Gaetan Laura ne transforme pas la possibilité de ramener un point.

La réaction

Mehdi Beneddine 🗣 "Il y a évidemment beaucoup de déception après ce match au Red Star. Nous avons eu les occasions pour ramener au moins un nul." pic.twitter.com/EHXHkpnRZE — QRM (@QRM) December 13, 2019

Prochain rendez-vous

Malgré cette défaite, le classement reste inchangé pour les Normands qui stagnent à la 15e place avant de recevoir Toulon, pour le dernier match de l'année 2019, le vendredi 20 décembre.