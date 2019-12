Normandie. Avis de tempête sur quatre départements

Météo France place la Manche, le Calvados, la Seine-Maritime et l'Eure en vigilance orange ce vendredi soir, 13 décembre. Des vents violents (jusqu'à 130 km/h) et de très fortes vagues sur le littoral sont à prévoir, dès 21h dans la Manche. Cette tempête évacue la région par l'est vers 5h du matin.