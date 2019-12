Le Havre. Siemens-Gamesa recherche des sous-traitants

Une usine de fabrication d'éoliennes en mer implantée sur 36 hectares, générant à terme la création de 750 emplois directs et indirects… Un tel projet, ça se prépare. La Chambre du commerce et de l'industrie (CCI) Seine Estuaire accompagne Siemens-Gamesa depuis le début de son projet. Son usine de pales et de nacelles d'éoliennes en mer sera en service fin 2021, quai Joannès-Couvert au Havre. La CCI a mis en relation, à plusieurs reprises, le géant industriel et les entreprises du territoire, comme en juin 2019, où un point sur l'avancement du chantier avait été effectué devant 80 sociétés. Plus de 50 d'entre elles ont été sélectionnées pour échanger une nouvelle fois, le mercredi 11 décembre, avec le leader de l'éolien en mer, qui s'évertue à collaborer au maximum avec des sous-traitants du Havre et de sa région. "À l'issue de ces rencontres, les entreprises ressortent avec une compréhension de nos besoins. Il faudra qu'elles soient prêtes à répondre à nos appels d'offres en 2020", déclare Jean-François Martin, responsable achats France pour Siemens-Gamesa, pas peu fier d'affirmer que le site havrais sera une usine dite intégrée, "ce qui est une première dans le monde". En clair, elle produira, sous le même toit, des pales et des nacelles d'éoliennes en mer.

Siemens-Gamesa a des besoins

Le géant industriel recherche des sociétés capables de développer l'outillage et de proposer des solutions techniques ou encore des structures compétentes pour fournir des heures d'ingénierie et des composants spécifiques. "Les entreprises du Havre et de sa région ne sont pas prioritaires dans ce dossier. Il faut qu'elles soient compétitives. En tout cas, elles ont l'avantage d'être physiquement ici", reconnaît Jean-François Martin. Aussi le gardiennage de l'usine et le jardinage devraient être confiés à des sociétés locales.