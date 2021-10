Rouen. Bonne table de Noël : Les Petits parapluies

La Bonne table rouennaise revêt ses habits de fête et s'offre un petit plaisir pour la période de Noël. Ambiance chic et chaleureuse chez Les Petits parapluies, à deux pas de l'Hôtel de ville de Rouen. Musique d'ambiance, service aux petits soins, tout laisse présager un bon moment autour de l'art de la table. La carte est fournie, faite de plats traditionnels. Le menu du midi à 29 € est affiché sur l'ardoise. En entrée, je penche pour un original cappuccino de topinambour et son écume de parmesan. Le potage chaud est équilibré et bien assaisonné. L'onctueuse mousse de parmesan, bien que légère, apporte un côté gourmand à cette entrée, renforcée par une fine tranche de jambon cru. En plat de résistance, j'opte pour la viennoise de pintade, accompagnée d'un écrasé de pommes de terre violettes.

Cuisine raffinée et réconfortante

Les saveurs se marient parfaitement. La pintade, panée et farcie, apporte un léger aspect croquant, autant qu'elle fond dans la bouche. Le repas se termine par un délicieux nougat glacé accompagné de quelques fruits. Moment très agréable pour une cuisine raffinée et réconfortante. Avec un verre de vin et une eau minérale, la note atteint les 40 €. L'expérience en vaut la chandelle.

Pratique. 46 rue Bourg-l'Abbé.Tel : 02 35 88 55 26