Votre horoscope signe par signe du lundi 23 décembre

BELIER

Vous serez plus ferme que d'ordinaire. Cela vous permet de gagner en efficacité dans des dialogues de fond.

TAUREAU

C'est en vrai bourreau du travail que vous affrontez la journée, votre agenda est plein et vous avez à peine le temps de voir défiler la journée.

GEMEAUX

Rien ne viendra chasser votre belle humeur, aujourd'hui. Le ciel vous sourit et vous le lui rendrez bien.

CANCER

Vous retrouverez votre optimisme une fois que vous aurez fait un choix clair ne le remettez pas.

LION

Il vaut mieux ne pas vous contredire aujourd'hui, certains en feraient les frais et pour longtemps.

VIERGE

Vous cachez admirablement bien votre fatigue générale. Il faudra envisager de rattraper ce sommeil en retard.

BALANCE

Une nouvelle vient à point nommé pour vous libérer d'un souci. Optimisme et bien vivre au programme !

SCORPION

Votre corps vous montre la voie à suivre, écoutez vos besoins, il y a une carence à combler en certains minéraux.

SAGITTAIRE

Vous visez d'en faire le plus possible, et vous n'aurez pas assez d'heures dans la journée pour finaliser votre tâche.

CAPRICORNE

Les astres vous réservent quelques surprises administratives, vous allez devoir faire appel à votre patience et à toute votre courtoisie.

VERSEAU

Vous serez encouragé à persévérer, à vous spécialiser, par les autres, ou vous-même. C'est le meilleur chemin à prendre pour vous.

POISSONS

Votre mode de vie ne vous ménage pas assez, vous aurez besoin de lever le pied et de vous évader mentalement pour chasser votre stress.