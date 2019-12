Musique. Le clip de Patrick Bruel et Boulevard des Airs disponible

Le clip vient de sortir, il parle du pouvoir de l'amitié et on y retrouve un groupe, Boulevard des airs, et un artiste, Patrick Bruel.

À l'occasion de la réédition de leurs albums respectifs, Je me dis que toi aussi pour Boulevard des Airs et Ce soir on sort pour Patrick Bruel, les artistes ont décidé de s'associer pour proposer un titre commun : Tous les deux. Pour Boulevard des Airs, la réédition de l'album s'accompagne de sept titres bonus, dont trois inédits pour les fêtes de fin d'année.

Ils sont d'ailleurs actuellement en tournée dans toute la France (à l'Anova d'Alençon le 21 mars).

Pour Patrick Bruel, la réédition de Ce soir on sort comprend 23 titres contre 15 précédemment, vous y retrouverez notamment une version acoustique de Place des grands hommes et des inédits, et bien sûr le duo avec Boulevard Des Airs. Il est aussi en tournée dans toute la France (au Zénith de Caen le 5 mai)

Voici le clip et la bonne ambiance de ce duo :