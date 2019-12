Calvados. "Noël est l'occasion de retrouver des valeurs simples", pour Monseigneur Boulanger

Monseigneur Boulanger, évêque de Bayeux-Lisieux, souhaite quitter le diocèse l'année prochaine et s'apprête donc à célébrer son dernier Noël en tant qu'évêque. Une fête très "forte pour les chrétiens" avec un maître mot : la solidarité. "Il faut qu'on continue d'ouvrir son cœur. Retrouvons notre âme d'enfants. Nous avons besoin de retrouver un peu d'humanité. Dans cette société de consommation, Noël est l'occasion de retrouver des valeurs simples."

De nombreuses crèches

Pour célébrer cette période, de nombreuses animations et plus d'une centaine de crèches sont organisées par les différentes paroisses du diocèse. "Une des plus belles est celle d'Honfleur, mais il y en a dans de nombreux villages. Pour les gens, c'est une manière d'identifier leur commune, de la rendre la plus proche possible de la population." Il existe également un chemin de crèches proposé par certaines paroisses. C'est le cas pour celles de Notre-Dame du Bessin à Bayeux, ou Saint-Thomas-de-la-Touques, à Deauville. Pour la troisième année, les paroisses de Dives, Cabourg et Dozulé présenteront un spectacle de crèches vivantes, le samedi 14 décembre, à 15 heures et à 17 heures 30. En plus des crèches, des événements viennent égayer ce mois de fêtes comme des concerts. Par exemple, le 14 à l'église Saint-André à Caen, à 14 heures puis à 17 heures 30. Ce sera l'occasion d'écouter des chants gospel. Le 20 décembre, ce sera la chorale inter-scout et celle des étudiants à 20 heures 30, à l'abbaye aux Dames. Mais il y a aussi des marchés de Noël et des repas solidaires comme le 24 décembre, à partir de 21 heures, dans les salles de l'église de la Grâce-de-Dieu à Caen, pour les personnes qui seraient seules. Des initiatives très importantes pour Monseigneur Boulanger : "Noël pour les chrétiens, c'est aussi la fête de ceux et de celles qui sont oubliés. Lorsque Jésus est né à Bethléem, ce sont des pauvres qui l'ont accueilli. Il reste pour les chrétiens cette sensibilité pour les exclues ou ceux qui vivent des situations difficiles." L'évêque se rendra d'ailleurs le matin du jour de Noël à la maison d'arrêt de Caen et dans les hôpitaux psychiatriques. "J'ai toujours essayé de me rendre dans ces lieux, comme beaucoup d'évêques."

Pourtant, son épiscopat prendra bientôt fin, "si le pape accepte", rit-il. Monseigneur Boulanger souhaite arrêter pour retourner dans le nord de la France et redevenir "prêtre dans la région de Boulogne". Un dernier Noël qui le rend "un peu triste. J'ai été profondément heureux avec les bas Normands puisque j'ai été neuf ans dans l'orne et dix dans le Calvados, donc c'est avec tristesse que je vis ce dernier Noël."