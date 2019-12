Rouen. La magie du cirque de Noël avec Medrano

Le grand cirque de Noël organisé par le cirque Medrano renouvelle la tradition circassienne. Christophe Herry, directeur artistique du grand cirque de Noël, nous dévoile les nouveautés de cette année :

Comment parvenez-vous à concevoir chaque année un spectacle innovant ?

"C'est le fruit de longues périodes de prospections. Je cherche des numéros inédits un peu partout dans le monde. J'étais par exemple en Russie cet été. Je puise mon inspiration dans des festivals de cirque : j'ai ainsi repéré deux jeunes talentueux colombiens qui pratiquent le main à main programmé prochainement au festival de cirque de Massy et qui vont se produire pour la première fois en Europe dans notre cirque. Cela me permet d'offrir des spectacles de haute qualité et des numéros en exclusivité. Bien sûr le bouche-à-oreille m'aide beaucoup mais je découvre aussi des talents cachés dans d'autres secteurs : dans les cabarets, dans le music-hall ou même dans les parcs d'attractions. Je déniche des pépites et des talents qui ne demandent qu'à éclore et j'embauche aussi des artistes déjà reconnus sur la scène internationale."

Quels sont les artistes les plus connus que vous avez sélectionnés pour ce spectacle ?

"J'ai fait appel à Fips qui a participé au festival de Monte-Carlo en janvier dernier. Ce clown d'origine anglaise porte véritablement le spectacle. C'est un vrai grand clown issu d'une famille de clown qui fait rire toutes les générations confondues. Il y a huit ans, j'avais déjà fait appel à lui pour une autre production mais c'est sa première fois à Rouen. J'ai aussi le plaisir d'accueillir la famille Gerling pour un numéro aérien et une roue de la mort dans la pure tradition circassienne et le dompteur Mario Masson et ses huit magnifiques tigres qu'il dirige avec beaucoup de douceur."

Comment renouveler la tradition circassienne ?

"J'aime donner leur chance à des jeunes talents. Dans cette nouvelle programmation on retrouve par exemple un numéro aérien très sensuel interprété par le duo love : ces deux artistes venus de Cuba ont respectivement 22 et 24 ans. Les disciplines peuvent être issues de la tradition circassienne mais sont habilement détournées. Par exemple nous accueillons un jeune brésilien qui pratique le hula-hoop, une discipline habituellement féminine. Sa technique est très impressionnante et son numéro a toujours beaucoup de succès. On aura aussi le plaisir de voir sur scène des numéros très audacieux de mât aérien ou de jonglage."

Quel est le fil conducteur du spectacle ?

"Chaque année on conçoit le spectacle suivant un thème qui va fédérer les numéros. L'année dernière c'était la cité des étoiles (un spectacle inspiré par Star Wars) mais cette fois-ci nous avons souhaité parler d'un légendaire dragon bienveillant. Cela nous permet d'amener un monde fantastique et magique ! Grâce à ce moyen, nous concevons un spectacle à part entière où chaque numéro s'enchaîne en toute logique. Notre Mr Loyal Romain Greveldinger assure la transition d'un numéro à l'autre. La musique, les chorégraphies et les costumes originaux contribuent à faire de ce spectacle un moment magique !"

Pratique. Jusqu'au 23 décembre 2019 au champs de foire à Rouen. 22 à 50€. cirque-medrano.fr