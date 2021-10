Alençon. Mobilisation des personnels de la ville et de la Communauté urbaine

La mobilisation, jeudi 12 décembre, des personnels de la ville et de la Communauté urbaine d'Alençon. Les personnels dénoncent une dégradation de leurs conditions, de leurs rémunérations, mais aussi du temps de travail. Avec gamelles et bidons, 80 agents territoriaux se sont rassemblés à partir de 17h30 devant la Halle aux Toiles, où est convoquée une réunion de Conseil communautaire.

À l'occasion de la réforme obligatoire de leur régime indemnitaire, ils revendiquent contre une opacité et des disparités de revenus. À grade égal, les primes sont différentes. Les agents alençonnais ont aussi découvert qu'ils sont moins bien payés que leurs homologues de Flers ou d'Argentan. La seule proposition des élus est une prime pour 2020, de 200 euros, seulement pour les catégories B et C. Sandrine Charles et Nathalie Foulon, déléguées du personnel :