Caen. Christian Froment enfile la robe du père Noël

Être père Noël ne s'improvise pas. Voyager en traîneau porté par des rênes, offrir des cadeaux, savoir faire plaisir aux enfants et raconter des histoires, voilà en quelques mots ses missions. Le Caennais Christian Froment a, lui, choisi de vivre la magie de Noël de l'intérieur.

"Les enfants regardent la barbe en premier"

Trois fois par semaine au marché de Noël de la place Saint-Sauveur, il enfile sa cape rouge, son pantalon XXL et son bonnet à pompons dans la maison du père Noël. Sans oublier la canne, évidemment. "Le père Noël a toujours une canne avec lui", explique-t-il. Les mercredis, samedis et dimanches, il est la star du marché, celui que tous les bambins veulent voir. Flash et selfies s'enchaînent pour prendre la photo souvenir avec le père Noël, mais "les enfants n'auront pas de cadeaux, ils n'ont pas été assez sages". Recruté par le biais de connaissances à la ville de Caen, Christian est habitué de ce genre d'exercices. Il a déjà été le père Noël pour des événements organisés par des associations sportives dans la région. C'est vrai, son profil et sa morphologie sont idéaux pour porter le costume du vrai Santa Claus. "Un père Noël gringalet, cela n'existe pas, plaisante-t-il. Il est toujours imposant. La barbe est la première chose que les enfants regardent." Cette longue barbe douce et blanche, cet ancien commercial en prend soin chaque jour. Le ventre, lui, est une question de génétique. "Je ne mange ou bois rien de particulier pour devenir père Noël", sourit-il. "Si les enfants sont contents, j'ai réussi mon pari".